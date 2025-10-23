Re Carlo e Camilla in Vaticano | la preghiera in latino con il Papa dopo 500 anni

Un incontro che entrerà nei libri di storia. Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati in Vaticano per una visita di Stato dal valore simbolico e spirituale senza precedenti. Il sovrano britannico e la consorte hanno attraversato Via della Conciliazione a bordo del corteo reale, accolti da un picchetto d’onore nel Cortile di San Damaso, dove hanno ricevuto il saluto ufficiale prima di varcare le porte del Palazzo Apostolico per l’udienza con Papa Leone XIV. L’appuntamento cade nell’anno del Giubileo 2025, richiamando alla memoria la visita della Regina Elisabetta II nel 2000, e si inserisce in un contesto ecumenico di grande rilevanza, in un momento storico in cui la collaborazione tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana torna al centro del dialogo interreligioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Re Carlo e Camilla in Vaticano: la preghiera in latino con il Papa dopo 500 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

Carlo e Camilla sono arrivati a Roma, l'arrivo a Ciampino: domani l'udienza in Vaticano - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla arrivati in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... ilmessaggero.it scrive

Carlo e Camilla in Vaticano, la regina col velo scuro e il re in blu chiaro: Roma blindata per l'incontro storico - Il corteo dei sovrani inglesi è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco ... Lo riporta leggo.it

Carlo e Camilla in visita in Vaticano: il programma, la sicurezza e dove alloggiano i reali inglesi - Re Carlo III e la regina Camilla incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Come scrive fanpage.it