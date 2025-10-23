Re Carlo e Camilla di nuovo a Roma | la discesa traballante dalla scaletta

Re Carlo e Camilla sono atterrati a Roma nella sera di mercoledì 22 ottobre. I Monarchi sono scesi dall’aereo, prima il Sovrano e subito dietro di lui sua moglie, entrambi aggrappati al corrimano per scendere i gradini. L’accoglienza è stata calorosa. D’altro canto, il loro viaggio dello scorso aprile ha incantato l’Italia intera. Re Carlo arriva a Roma: le difficoltà nella discesa dalla scaletta. Re Carlo e Camilla sono in Italia per incontrare Papa Leone XIV. Si tratta di un momento storico, perché per la prima volta dall’epoca di Enrico VIII, cioè dalla scissione della Chiesa inglese da quella romana nel 1530, un Sovrano britannico prega assieme al Pontefice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo e Camilla di nuovo a Roma: la discesa traballante dalla scaletta

