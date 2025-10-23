Re Carlo e Camilla da papa Leone la preghiera insieme nella Cappella Sistina e la nomina a Confratel | Giornata storica

Accolti dal Protocollo della Santa Sede con il picchetto di guardie svizzere, i reali in udienza oggi da Leone XIV e in preghiera alla Sistina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Re Carlo e Camilla da papa Leone, la preghiera insieme nella Cappella Sistina e la nomina a «Confratel»: «Giornata storica»

Argomenti simili trattati di recente

Visita storica di Carlo III e della regina Camilla in Vaticano ? https://shorturl.at/agfKF - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e la regina Camilla in Vaticano da Papa Leone XIV - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Segnala ilmessaggero.it

Re Carlo III e Camilla pregano con Papa Leone XIV in Vaticano. Ma non tutti sono d’accordo - E c'è chi chiede a re Carlo III di abdicare a favore di un vero protestante ... Da iodonna.it

Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Secondo tg24.sky.it