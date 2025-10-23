Re Carlo e Camilla da Papa Leone in Vaticano | storica preghiera ecumenica insieme nella Cappella Sistina

Per la prima volta dopo 500 anni i sovrani inglesi insieme con il Santo Padre raccolti in preghiera. Con loro l'arcivescovo di York Stephen Cottrell. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo e Camilla da Papa Leone in Vaticano: storica preghiera ecumenica insieme nella Cappella Sistina

Carlo e Camilla sono arrivati a Roma, l'arrivo a Ciampino: domani l'udienza in Vaticano - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Riporta ilmessaggero.it

Re Carlo III e Camilla pregano con Papa Leone XIV in Vaticano. Ma non tutti sono d’accordo - E c'è chi chiede a re Carlo III di abdicare a favore di un vero protestante ... Si legge su iodonna.it

Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Come scrive tg24.sky.it