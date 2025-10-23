Re Carlo e Camilla da Papa Leone in Vaticano | storica preghiera ecumenica insieme nella Cappella Sistina

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dopo 500 anni i sovrani inglesi insieme con il Santo Padre raccolti in preghiera. Con loro l'arcivescovo di York Stephen Cottrell. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

re carlo e camilla da papa leone in vaticano storica preghiera ecumenica insieme nella cappella sistina

© Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo e Camilla da Papa Leone in Vaticano: storica preghiera ecumenica insieme nella Cappella Sistina

Leggi anche questi approfondimenti

re carlo camilla papaRe Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Riporta ilmessaggero.it

re carlo camilla papaRe Carlo III e Camilla pregano con Papa Leone XIV in Vaticano. Ma non tutti sono d’accordo - E c'è chi chiede a re Carlo III di abdicare a favore di un vero protestante ... Si legge su iodonna.it

re carlo camilla papaRe Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Camilla Papa