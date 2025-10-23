Re Carlo e Camilla arrivati in Vaticano | la preghiera in latino con il Papa dopo 500 anni e perché è un passo storico

Re carlo e la regina Camilla sono arrivati in Vaticano. Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Re Carlo e Camilla arrivati in Vaticano: la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) e perché è un passo storico

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla a Roma: l’incontro storico col Papa - Carlo e Camilla a Roma per una visita storica in Vaticano: dopo ben 500 anni, un sovrano inglese pregherà con il Papa nella Cappella Sistina. Secondo msn.com

Carlo e Camilla arrivano a Roma per la visita di Stato in Vaticano - I reali britannici Carlo III e Camilla sono arrivati a Roma in vista della visita ufficiale presso la Santa Sede. Lo riporta panorama.it

Re Carlo e Camilla di nuovo a Roma: la discesa traballante dalla scaletta - Re Carlo e Camilla sono arrivati a Roma per incontrare in Vaticano Papa Leone XIV. Scrive dilei.it