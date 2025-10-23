RC efficacy al via il primo modulo formativo del progetto di ricerca-azione
A Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, si è svolto il primo appuntamento del corso di formazione, promosso da RC efficacy, progetto di ricerca-azione che punta a costruire una vera Learning City, attraverso la formazione di docenti e formatori come protagonisti attivi del cambiamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
