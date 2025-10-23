Rc Auto l' osservatorio monitora i prezzi | a Forlì-Cesena il premio medio è 420 euro | aumento del 7%
Secondo le rilevazioni di Segugio.it, il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, a settembre il prezzo medio per l’assicurazione Rc Auto in Italia si è attestato sui 486,53 euro, confermandosi su livelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
RC auto: nel Lazio premio medio pari a 704,02 euro (+3,3%): l’assicurazione auto della regione è la terza più costosa d’Italia - X Vai su X
Rc auto, ancora aumenti in Toscana. Il premio medio sfiora i 700 euro l’anno - Solo la provincia di Firenze è in controtendenza: - Segnala lanazione.it
RC auto: in Toscana premio medio pari a 692,48 euro (+2,1%) - Arezo, 22 ottobre 2025 – Il premio medio per assicurare un'auto in Toscana ad agosto 2025 è stato pari a 692,48 euro, in aumento, secondo l'Osservatorio RC auto Facile. lanazione.it scrive
Rc auto, a Firenze premi in lieve calo: -0,7% in un anno - A Firenze assicurare l’auto costa in media 684,22 euro, ma il dato segna un piccolo passo avanti per gli automobilisti del capoluogo toscano. Riporta 055firenze.it