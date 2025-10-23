Rc auto in provincia di Pordenone è la più economica della regione
Pordenone si conferma la provincia del Friuli-Venezia Giulia dove assicurare l’auto costa meno. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, nel mese di settembre 2025 il premio medio per l’RC Auto nel pordenonese si è attestato sui 328,69 euro, il valore più basso della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
