Rc auto in provincia di Pordenone è la più economica della regione

Pordenonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pordenone si conferma la provincia del Friuli-Venezia Giulia dove assicurare l’auto costa meno. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, nel mese di settembre 2025 il premio medio per l’RC Auto nel pordenonese si è attestato sui 328,69 euro, il valore più basso della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

