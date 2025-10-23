Razzia di alcolici al supermercato arrestato un 22enne a Sassuolo
I Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto un 22enne di origine marocchina, domiciliato a Castelvetro di Modena. E' accaduto ieri pomeriggio. a Sassuolo.Dopo aver prelevato ben 12 bottiglie di superalcolici all’interno di un noto ipermercato sassolese, per un valore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
