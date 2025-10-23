Rayan morto a 7 anni | la sorellina appena nata e l’addio straziante dei compagni di calcio

Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 - Rayan Murrizi era un bambino sempre sorridente: tutti a Minerbio, questa mattina, non facevano che ripeterlo, chi anche tra le lacrime. Il piccolo, intermedio tra una sorellina più grande e una arrivata da pochi mesi, si era trasferito da Bologna a Minerbio, con la famiglia, nel 2023. I genitori, infatti, avevano scelto la Bassa bolognese per aprire una loro attività: una carrozzeria a Cà de Fabbri. Il piccolo Rayan è morto ieri sera, a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale: era in macchina con il padre, è rimasto coinvolto nel frontale tra l’auto su cui viaggiava, un Volkswagen d’epoca, e una Clio, all’altezza del distributore Economy Station sulla Porrettana a Granarolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

