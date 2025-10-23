Ray Giubilo | Ho visto il lato nascosto di Sinner Con la foto di Jasmine Paolini non ho fatto soldi

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo scatto che fece infuriare McEnroe alla foto virale di Jasmine Paolini, il fotografo Ray Giubilo racconta a Fanpage.it una vita nel tennis dietro l’obiettivo, tra Federer e Nadal, Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

