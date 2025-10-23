Ravezzani non ha dubbi | La Juve esce dignitosamente dal Bernabeu ma male i nuovi acquisti! Poi fa questo nome | Lui deve giocare – FOTO

Ravezzani, giornalista, ha commentato così la sconfitta maturata al Bernabeu dalla Juve contro il Real Madrid in Champions League. Una sconfitta che fa meno male del previsto, ma una crisi che non accenna a placarsi. L’analisi del giornalista Fabio Ravezzani dopo Real Madrid-Juventus (1-0) è agrodolce: la Signora è uscita « dignitosamente » dal Bernabéu, ma i problemi restano evidenti, a partire da un mercato estivo che non sta dando i frutti sperati. La Juve esce dignitosamente dal Bernabeu contro un Real oggettivamente decimato dalle assenze. Ma siamo a 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani non ha dubbi: «La Juve esce dignitosamente dal Bernabeu, ma male i nuovi acquisti!». Poi fa questo nome: «Lui deve giocare» – FOTO

