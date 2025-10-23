Ravenna si prepara per Natale confermata la pista di ghiaccio | resterà aperta per due mesi
Si torna a 'scivolare' sul ghiaccio in centro. Da sabato 15 novembre a domenica 18 gennaio torna infatti l'appuntamento con "Jfk on ice", la pista per il pattinaggio sul ghiaccio in piazza Kennedy ai piedi di Palazzo Rasponi dalle Teste.Un'attrazione attesa da grandi e piccini che torna con lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
