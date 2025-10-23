Ravenna è il momento di Falbo | Gruppo forte il segreto è l’umiltà

Venticinquenne terzino sinistro piemontese di Chivasso, Luca Falbo (debutto in serie A e in Europa League con la Lazio) comincia a ritagliarsi il proprio spazio nello scacchiere di mister Marchionni. Dopo il ko contro l’ Arezzo, qual è l’analisi, soprattutto in chiave difensiva? "Non abbiamo avuto una fase difensiva disastrosa come potrebbe far pensare il risultato. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore in più del solito. Contro le squadre forti come l’Arezzo, non vieni perdonato. Senza le nostre sbavature, parleremo di un altro risultato". Sconfitta meritata e passivo troppo pesante? "Loro sono stati più cinici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna, è il momento di Falbo: "Gruppo forte, il segreto è l’umiltà"

Ravenna, arriva l'esterno classe 2000 Luca Falbo: era al Rimini - Esterno mancino classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio, ha già maturato esperienza importante tra Serie B e Serie C. Lo riporta tuttomercatoweb.com