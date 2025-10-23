Raul Fernandez mostra il nuovo look ma si lagna per il regalo del fratello | Si è sforzato molto

Raul Fernandez ha vinto la scorsa settimana la prima gara della sua carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo ha pagato pegno rasandosi a zero, ma alla vigilia del GP Malesia si è lamentato per il regalo di compleanno del fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raul Fernandez mostra il nuovo look, ma si lagna per il regalo del fratello: “Si è sforzato molto” - Fernandez si è rasato a zero dopo il primo successo in MotoGP Fernandez ha mostrato il nuovo look, che non è stata una scelta ma ... Come scrive fanpage.it

