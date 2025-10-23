Raul Fernandez mostra il nuovo look ma si lagna per il regalo del fratello | Si è sforzato molto

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raul Fernandez ha vinto la scorsa settimana la prima gara della sua carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo ha pagato pegno rasandosi a zero, ma alla vigilia del GP Malesia si è lamentato per il regalo di compleanno del fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Raul Fernandez mostra il nuovo look, ma si lagna per il regalo del fratello: “Si è sforzato molto” - Fernandez si è rasato a zero dopo il primo successo in MotoGP Fernandez ha mostrato il nuovo look, che non è stata una scelta ma ... Come scrive fanpage.it

raul fernandez mostra nuovoMotoGP, in Australia vince Raul Fernandez, prima vittoria per lo spagnolo nella top class - Secondo posto per Di Giannantonio su Ducati VR46, Terza posizione, dopo una grande rimonta, per Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia che ha sc ... Si legge su rtl.it

raul fernandez mostra nuovoA Phillip Island Raul Fernandez centra il suo primo successo in MotoGP - Con una gara al limite della perfezione Raul Fernandez ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP e lo ha fatto vincendo la gara domenicale in Australia. Si legge su rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Raul Fernandez Mostra Nuovo