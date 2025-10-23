Raul dice che il Real Madrid è favorito per El Clasico ma rimane diffidente nei confronti di una stella del Barcellona
2025-10-23 15:15:00 Il web non parla d’altro: La leggenda del Real Madrid Raul crede che la sua ex squadra sia la favorita per vincere il Clasico di domenica, ma accetta che dovranno tenere d’occhio il “grande giocatore” Lamine Yamal. Raul, che ha collezionato 741 presenze con il Real Madrid in 16 anni ricchi di trofei, è fiducioso di poter superare il primo incontro contro il Barcellona in questa stagione con gli uomini di Xabi Alonso che entreranno in partita con due punti di vantaggio in testa alla Liga. “Non credo che importi come ci arrivi, un Clasico è sempre una partita speciale”, ha detto a EFE. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
È tornata “La Pennicanza", lo dice anche Raul Bova! Da lunedì 20 ottobre Rosario Fiorello insieme a Fabrizio Biggio vi aspettano tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su #Radio2? - facebook.com Vai su Facebook
Raúl dice lo que piensa de Lamine Yamal - Raúl González Blanco, exjugador internacional del Real Madrid y ex entrenador del filial madridista, declaró este jueves que Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, ... Secondo msn.com
Raúl Varela defiende al Real Madrid por su negativa a la Supercopa femenina en Miami: "No es el qué, sino el quién" - El presentador de La Tribu critica el doble rasero con el que se juzgan las decisiones del club blanco MARCA y nuestros socios utilizan cookies y tecnologías de seguimiento para analizar y medir su co ... Da marca.com
Raúl Varela lo tiene clari: "Courtois no es mejor que Casillas" - El director de A Diario cerró su reflexión mirando al gran examen del fin de semana: el Clásico. Come scrive marca.com