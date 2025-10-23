Raul dice che il Real Madrid è favorito per El Clasico ma rimane diffidente nei confronti di una stella del Barcellona

2025-10-23 15:15:00 Il web non parla d’altro: La leggenda del Real Madrid Raul crede che la sua ex squadra sia la favorita per vincere il Clasico di domenica, ma accetta che dovranno tenere d’occhio il “grande giocatore” Lamine Yamal. Raul, che ha collezionato 741 presenze con il Real Madrid in 16 anni ricchi di trofei, è fiducioso di poter superare il primo incontro contro il Barcellona in questa stagione con gli uomini di Xabi Alonso che entreranno in partita con due punti di vantaggio in testa alla Liga. “Non credo che importi come ci arrivi, un Clasico è sempre una partita speciale”, ha detto a EFE. 🔗 Leggi su Justcalcio.com