Rashford e la sua preparazione al Clásico | A colazione porridge e uova sull’autobus rap americano e britannico

Marcus Rashford, a 27 anni, si prepara a vivere un momento speciale della sua carriera: questa domenica disputerà infatti il suo primo Clásico (si gioca domenica al Bernabeu alle 16.15). L’attaccante inglese, protagonista assoluto del Barcellona, ha ammesso di vivere con grande emozione le ore che precedono la sfida contro il Real Madrid, consapevole di quanto questo appuntamento rappresenti qualcosa di unico nel mondo del calcio. «È la partita più importante del mondo», ha dichiarato senza esitazione, lasciando trasparire tutta la sua carica e la sua voglia di essere protagonista in una notte che si preannuncia infuocata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

