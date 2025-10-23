Rappuoli premiato in Usa dalla Foundation for Infectious Disease
Firenze, 23 ottobre 2025 - Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha ricevuto a Washington uno dei massimi riconoscimenti mondiali nella ricerca biomedica, assegnato dalla National Foundation for Infectious Diseases. È il primo scienziato italiano a ottenerlo. Prima di lui lo hanno ricevuto Anthony Fauci, Stanley Plotkin e Paul Offit. La cerimonia, svoltasi nella capitale americana il 16 ottobre, ha riunito i principali esponenti della ricerca internazionale. Lo rende noto la Fondazione Biotecnopolo, centro nazionale istituito per rafforzare la capacità scientifica e tecnologica dell'Italia nel campo delle scienze della vita e della preparazione alle emergenze sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
