Rappuoli premiato in Usa dalla Foundation for Infectious Disease

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 23 ottobre 2025 - Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha ricevuto a Washington uno dei massimi riconoscimenti mondiali nella ricerca biomedica, assegnato dalla National Foundation for Infectious Diseases. È il primo scienziato italiano a ottenerlo. Prima di lui lo hanno ricevuto Anthony Fauci, Stanley Plotkin e Paul Offit. La cerimonia, svoltasi nella capitale americana il 16 ottobre, ha riunito i principali esponenti della ricerca internazionale. Lo rende noto la Fondazione Biotecnopolo, centro nazionale istituito per rafforzare la capacità scientifica e tecnologica dell'Italia nel campo delle scienze della vita e della preparazione alle emergenze sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rappuoli premiato in usa dalla foundation for infectious disease

© Lanazione.it - Rappuoli premiato in Usa dalla Foundation for Infectious Disease

Scopri altri approfondimenti

rappuoli premiato usa foundationRappuoli premiato in Usa dalla Foundation for Infectious Disease - Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha ricevuto a Washington uno dei massimi riconoscimenti mondiali nella ricerca biomedica, ... lanazione.it scrive

rappuoli premiato usa foundationRicerca. Rino Rappuoli premiato a Washington per risultati ricerca biomedica - Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha ricevuto a Washington il Maxwell Finland Award for Scientific Achievement 2025. Da quotidianosanita.it

rappuoli premiato usa foundationSiena, Rino Rappuoli premiato a Washington: ha ricevuto il Maxwell Finland Award alla ricerca italiana sui vaccini - La scienza italiana conquista un nuovo riconoscimento internazionale: Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha ricevuto il Maxwell Finland Award for Scientific A ... Come scrive radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Rappuoli Premiato Usa Foundation