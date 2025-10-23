Rapporto Val di Cecina 2025 un territorio tra geotermia agricoltura e turismo

Pisatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato, presso lo storico Palazzo dei Priori di Volterra, il Rapporto Val di Cecina 2025, realizzato dall'Istituto di Studi e Ricerche (ISR) per la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. L'evento, patrocinato dal Comune di Volterra, ha fornito una fotografia aggiornata delle dinamiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

