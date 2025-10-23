Rapine in serie e terrore nelle farmacie di Pomezia 47enne arrestato | agiva con coltelli e accette

Un 47enne è stato arrestato dai Carabinieri a Pomezia per 4 rapine in farmacie comunali, commesse tra gennaio e maggio 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapine in serie e terrore nelle farmacie di Pomezia, 47enne arrestato: agiva con coltelli e accette

Rapine in serie tra Somma Vesuviana e Pomigliano: arrestati due uomini mascherati e armati | https://bit.ly/3IWXj1V - facebook.com Vai su Facebook

#torino La @poliziadistato ha fermato i presunti autori di una serie di spaccate e rapine a esercizi commerciali #essercisempre http://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/68468ef5e322525c679011841… #essercisempre #biella - X Vai su X

Torino, presi i banditi del terrore: colpivano con coltelli e martelli tra supermercati, farmacie e gioiellerie - Quattro colpi in meno di venti giorni a Torino: blitz della Squadra Mobile arresta due uomini, bottino di oltre 47mila euro e indagini su possibili complici ... Si legge su giornalelavoce.it

Martellate alle vetrine, minacce col coltello al supermercato e in farmacia: arrestati i rapinatori violenti - Due uomini, un italiano di origini maghrebine di 29 anni e un marocchino di 34 anni, sono finiti in manette dopo i colpi messi a segno in diversi esercizi commerciali di Torino ... Riporta today.it