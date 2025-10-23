Rapine di orologi di lusso nel centro di Milano tre arresti

Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano nei confronti di rapinatori di orologi di lusso nel centro del capoluogo lombardo. Arrestati un cittadino algerino e uno belga rispettivamente di 20 e 31 anni, ritenuti responsabili di una rapina consumata nella serata dello scorso 4 settembre in via Fara. I due indagati si sarebbero impossessati, mediante violenza, dell’orologio del valore di 125.000 euro che indossava la vittima, un americano di 74 anni. Uno dei due individui, grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini che tentavano di bloccarne la fuga, perdeva nella corsa alcuni suoi oggetti personali tra i quali il proprio smartphone che veniva sequestrato dai Carabinieri, decisivo nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rapine di orologi di lusso nel centro di Milano, tre arresti

