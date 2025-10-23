Rapina di orologio da 125mila euro 2 fermi a Milano

Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che il 4 settembre, nel capoluogo lombardo, hanno portato via l'orologio a un turista americano di 74 anni, un lussuosissimo modello di Patek Philippe del valore di 125mila euro. I due, secondo le accuse,?avevano aggredito l'anziano in via Fara, nei pressi del suo hotel, ma nella fuga il primo, ostacolato da alcuni passanti, aveva perso lo smartphone permettendo così al Nucleo Investigativo, grazie alle indagini, di individuarli. In precedenza, un 28enne algerino era stato fermato per la rapina a un imprenditore di 65 anni aggredito il 13 giugno a Milano da più persone che lo avevano prima pedinato in monopattino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina di orologio da 125mila euro, 2 fermi a Milano

