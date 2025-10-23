Rapina al Louvre il nuovo video dei ladri in azione | la fuga sul montacarichi col bottino

Mentre ieri il museo ha riaperto dopo lo stop di tre giorni e la direttrice Laurence des Cars ha parlato di “terribile fallimento”, sta circolando un nuovo video sul clamoroso furto al Louvre avvenuto domenica 19 ottobre. Nel filmato si vedono due ladri della banda scendere dal montacarichi “collegato” all’edificio e poi fuggire a bordo di uno scooter. Secondo le prime stime, il valore del bottino si aggira intorno agli 88 milioni di euro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina al Louvre, il nuovo video dei ladri in azione: la fuga sul montacarichi col bottino

