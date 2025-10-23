rapid vienna fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Vienna, 23 ottobre 2025 – Una ha perso 4 gare di fila (il Rapid Vienna), l’altra ha fatto 3 punti in sette partite (la Fiorentina): in Conference League oggi pomeriggio (18.45 all’Allianz Stadion di Vienna) va in onda una sorta di derby tra squadre in crisi e in cerca di risalita. In realtà, però, il Rapid in campionato è terzo, la Fiorentina è ultima: il quadro psicologico è molto diverso. I viola, in particolare, vorrebbero regalarsi finalmente una giornata serena, ma sarà dura avere la meglio sui viennesi anche per due assenze pesanti come quelle di Gosens (influenza) e Kean (sempre alle prese con i problemi alla caviglia destra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

