Rapid Vienna-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv
Vienna, 23 ottobre 2025 – Una ha perso 4 gare di fila (il Rapid Vienna), l’altra ha fatto 3 punti in sette partite (la Fiorentina): in Conference League oggi pomeriggio (18.45 all’Allianz Stadion di Vienna) va in onda una sorta di derby tra squadre in crisi e in cerca di risalita. In realtà, però, il Rapid in campionato è terzo, la Fiorentina è ultima: il quadro psicologico è molto diverso. I viola, in particolare, vorrebbero regalarsi finalmente una giornata serena, ma sarà dura avere la meglio sui viennesi anche per due assenze pesanti come quelle di Gosens (influenza) e Kean (sempre alle prese con i problemi alla caviglia destra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $RapidVienna- $Fiorentina - X Vai su X
?La Fiorentina in partenza verso Vienna per la gara di Conference League contro il Rapid Vienna, ha incontrato per caso Franck Ribery, ex viola. Il tutto è stato ripreso dai canali social della Fiorentina. Ribery stava parlando con Edin Dzeko, nel momento in - facebook.com Vai su Facebook
Rapid Vienna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Pioli cerca il secondo successo di fila in Europa per allontanare i fantasmi della Serie A. Segnala msn.com
Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League - Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League ... Si legge su sport.sky.it
Rapid Vienna – Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it