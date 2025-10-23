Rapid Vienna Fiorentina, il tecnico dei viola Stefano Pioli parla a Sky Sport nel post partita: ecco le sue dichiarazioni Dopo le due battute d’arresto in Serie A contro Roma e Milan, la Fiorentina di Stefano Pioli ritrova il sorriso in Europa. I viola hanno superato il Rapid Vienna con un prezioso 1-0, rilanciando così . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rapid Vienna Fiorentina, Pioli nel post gara: «Oggi puntavamo sull’essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. A Dzeko dico questo»