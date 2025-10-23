Rapid Vienna-Fiorentina le pagelle viola | Dzeko sente profumo d' Europa Piccoli no

Firenze, 23 ottobre 2025 – Ecco le pagelle viola di Rapid Vienna - Fiorentina: De Gea 6,5 - Il capitano di giornata si guadagna la pagnotta: disinnesca Ahoussou senza patemi nella prima conclusione austriaca nello specchio, poi il solito capolavoro togliendo la palla calciata da Saidel da sotto la traversa. Comuzzo 6 - Torna nei primi undici dopo tanto tempo, becca un giallo intelligente per rimediare a un errore di Marì. Poi si mette in trincea e fa le cose semplici senza rischiare, come deve fare chi rientra dopo un periodo non facile. Avanti così. Mari 6 - Perno ormai inamovibile della difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rapid Vienna-Fiorentina, le pagelle viola: Dzeko sente profumo d'Europa, Piccoli no

