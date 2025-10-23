Rapid Vienna-Fiorentina le formazioni ufficiali Pioli fa turnover Diretta

Sport.quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vienna, 23 ottobre 2025 – Seconda partita del girone di Conference League, con la Fiorentina che sfida il Rapid Vienna e che ha assoluto bisogno di una vittoria per proseguire bene la competizione europea, ma anche per attenuare la grave crisi di risultati in campionato. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rapid vienna fiorentina le formazioni ufficiali pioli fa turnover diretta

© Sport.quotidiano.net - Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Pioli fa turnover / Diretta

Argomenti simili trattati di recente

rapid vienna fiorentina formazioniRapid ViennaFiorentina: ecco le formazioni ufficiali - Fiorentina formazioni ufficiali: ecco le scelte di Stöger e Pioli per la seconda giornata di Europa Conference League 2025/26. generationsport.it scrive

rapid vienna fiorentina formazioniRapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali - 45  l’Allianz Stadion della capitale austriaca ospita la sfida tra viennnesi e viola per la Conference League ... Da lanazione.it

rapid vienna fiorentina formazioniRapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko. Torna Comuzzo - Tutto pronto all'Allianz Stadion di Vienna per la sfida tra i padroni di casa del Rapid e la Fiorentina, seconda giornata del maxi girone di Conference. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rapid Vienna Fiorentina Formazioni