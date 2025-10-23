Rapid Vienna-Fiorentina le formazioni ufficiali Pioli fa turnover Diretta
Vienna, 23 ottobre 2025 – Seconda partita del girone di Conference League, con la Fiorentina che sfida il Rapid Vienna e che ha assoluto bisogno di una vittoria per proseguire bene la competizione europea, ma anche per attenuare la grave crisi di risultati in campionato. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Conference League, oggi Rapid Vienna - Fiorentina: orari, probabili formazioni e dove vederla in tv La Viola delude in campionato ma cerca il riscatto in Europa - X Vai su X
Rapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Rapid Vienna – Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali - Fiorentina formazioni ufficiali: ecco le scelte di Stöger e Pioli per la seconda giornata di Europa Conference League 2025/26. generationsport.it scrive
Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali - 45 l’Allianz Stadion della capitale austriaca ospita la sfida tra viennnesi e viola per la Conference League ... Da lanazione.it
Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko. Torna Comuzzo - Tutto pronto all'Allianz Stadion di Vienna per la sfida tra i padroni di casa del Rapid e la Fiorentina, seconda giornata del maxi girone di Conference. Segnala tuttomercatoweb.com