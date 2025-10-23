Rapid Vienna-Fiorentina in tv | orari e dove vedere la Conference League
Firenze, 23 ottobre 2025 – Staccare la testa del campionato e ripartire: deve essere questo il mantra della Fiorentina, che oggi alle 18:45 sarà impegnata contro il Rapid Vienna nella seconda giornata di Conference League. Se in Serie A la situazione è tutt'altro che positiva per gli uomini di Pioli, che si trovano all'ultimo posto al pari di Pisa e Genoa, in Europa la viola è partita con il piede giusto, vincendo contro il Sigma Olomouc grazie ai gol di Piccoli e Ndour. La Conference, quindi, può essere un modo per ritrovare serenità e la motivazione giusta per rialzarsi anche in campionato. Pioli e i suoi saranno impegnati all'Allianz Stadion di Vienna: ad attenderli ci sarà una squadra reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
