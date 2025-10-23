Rapid Vienna-Fiorentina 0-3 Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della seconda giornata della ‘fase campionato’ di Conference League disputato all’Allianz Stadion della capitale austriaca. I gol dei viola portano la firma di Ndour al 9?, Dzeko al 48? e Gudmundsson all’89’. La squadra di Pioli è in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

