**Ranucci | La Russa ' antidemocratico appello a evitare ricorso a magistratura' **

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Ho trovato antidemocratico l'appello ad evitare il ricorso alla magistratura. Il ricorso alla giustizia perché ci si sente in qualche modo danneggiato, calunniato, è il modo per evitare la violenza. La magistratura serve proprio a questo. Quindi ho trovato antidemocratico l'appello a evitare il ricorso alla magistratura. La magistratura, mi pare, in questi anni ha addirittura elaborato una giurisprudenza che è molto più a tutela del giornalismo d'inchiesta". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ranucci la russa antidemocratico appello a evitare ricorso a magistratura

© Iltempo.it - **Ranucci: La Russa, 'antidemocratico appello a evitare ricorso a magistratura'**

Contenuti che potrebbero interessarti

ranucci russa antidemocratico appello**Ranucci: La Russa, 'antidemocratico appello a evitare ricorso a magistratura'** - Il ricorso alla giustizia perché ci si sente in qualche modo danneggiato, calunniato, è il mo ... Si legge su lanuovasardegna.it

ranucci russa antidemocratico appelloSigfrido Ranucci, sit-in per la libertà di stampa a Roma. «Se la bomba voleva zittirci, hanno sbagliato obiettivo» - Alla manifestazione a piazza Santi Apostoli indetta dal M5S partecipa anche una delegazione di Fratelli d'Italia. Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Russa Antidemocratico Appello