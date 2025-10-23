**Ranucci | La Russa ' allarme democratico? No oggi semmai in Italia c' è aria di libertà' **

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "C'è un allarme democratico? No. Anzi mi pare che gli spazi di libertà di stiano allargando, anche in Rai e nel mondo della cultura si sono aggiunti spazi. E' esattamente l'opposto. Oggi in Italia si respira aria di libertà, superiore ad altri momenti della storia italiana". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

