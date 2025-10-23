Ranucci | C’è chi sta armando il Garante della privacy per punire Report

Sigfrido Ranucci torna a parlare dopo l’attentato dinamitardo di cui è stato vittima la notte del 16 ottobre a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia. Quella sera un ordigno è esploso, distruggendo due auto di famiglia, davanti all’abitazione del giornalista Rai. “Mentre io raccolgo solidarietà politica bipartisan, questa solidarietà in alcuni casi si sta mostrando altamente ipocrita perché da una parte c’è solidarietà ma dall’altra” si sta “armando un’authority come il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale”, ha detto il conduttore del programma di Rai3 partecipando da remoto a una conferenza stampa all’Eurocamera organizzata dall’europarlamentare del Partito democratico Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

