Ranking UEFA l’Inter perde il secondo posto | sorpasso di un top club

Ranking UEFA. La seconda serata del terzo turno di Champions League ha portato novità importanti nel Ranking UEFA per club, aggiornato dopo le ultime gare della massima competizione europea. Il Bayern Monaco, grazie alla vittoria nell’ultima uscita, ha superato l’ Inter e si è portato al secondo posto della classifica generale. I nerazzurri di Cristian Chivu, tuttavia, mantengono saldamente la terza posizione, confermandosi tra le squadre più costanti e competitive del continente. Nonostante il sorpasso dei bavaresi, l’ Inter può guardare con ottimismo al futuro: il margine sul Manchester City, quarto in graduatoria, resta ampio e rassicurante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it