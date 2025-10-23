Ranking UEFA | l’Inter mantiene il terzo posto ma il Bayern scavalca i nerazzurri

Inter News 24 Ranking UEFA, tutti gli aggiornamenti sul posizionamento attuale dei nerazzurri tra i Club migliori al mondo: le ultime. Nella seconda serata del terzo turno di Champions League, il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria fondamentale, scavalcando così l’ Inter e risalendo al secondo posto del Ranking UEFA. Nonostante il passo indietro in classifica, l’ Inter mantiene saldamente la terza posizione, distanziando il Manchester City, che al momento non sembra insidiare la posizione dei nerazzurri. Per quanto riguarda la stagione 202526, l’Inter resta tra i club a punteggio pieno in Champions League, insieme a Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranking UEFA: l’Inter mantiene il terzo posto, ma il Bayern scavalca i nerazzurri

