Ranking UEFA la Roma mette nei guai l’Italia | cosa cambia dopo la tre giorni europea
Si è da poco conclusa la tre giorni di competizioni europee, con un bilancio tutt’altro che positivo per le italiane: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Risultati che non bastano a guadagnare una posizione nel Ranking UEFA, che a fine anno decreterà le due nazioni che avranno il posto extra nella Coppa dalle grandi orecchie. Serviranno notti migliori di Champions League, Europa League e Conference League per tentare di avvicinarsi il più possibile al secondo posto, anche se la questione si è complicata più del dovuto, vista la sconfitta della Roma di questa sera. La squadra di Gian Piero Gasperini, qualora avesse vinto, avrebbe fatto guadagnare punti importanti all’Italia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ranking Uefa per nazioni 2025/2026: l'Italia a caccia di punti per la corsa al quinto posto Champions #SkySport #SkyUEL #SkyUECL - X Vai su X
La Superlega rientra dalla finestra: trovato l’accordo con la Uefa, ovviamente sui soldi (com’è ovvio che sia) Il Corsera: Superlega e Uefa si sono incontrate più volte per una nuova Champions: 36 squadre, due gironi da 18, le prime 8 del ranking direttamente - facebook.com Vai su Facebook
Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia - Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la tre giorni europea, non propriamente positiva: tre vittorie grazie a Inter, Bologna e Fiorentina;. tuttomercatoweb.com scrive
Ranking UEFA: male le italiane in Champions. Posto extra molto lontano - Si è conclusa la terza giornata di Champions League con un bilancio tutt'altro che positivo per le italiane: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Si legge su milannews.it
Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi - Corsa al quinto posto Champions, questa la situazione dopo la due giorni di Champions League, non propriamente positiva: una sola vittoria, dell'Inter. tuttomercatoweb.com scrive