Ranking UEFA la Roma mette nei guai l’Italia | cosa cambia dopo la tre giorni europea

Si è da poco conclusa la tre giorni di competizioni europee, con un bilancio tutt’altro che positivo per le italiane: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Risultati che non bastano a guadagnare una posizione nel Ranking UEFA, che a fine anno decreterà le due nazioni che avranno il posto extra nella Coppa dalle grandi orecchie. Serviranno notti migliori di Champions League, Europa League e Conference League per tentare di avvicinarsi il più possibile al secondo posto, anche se la questione si è complicata più del dovuto, vista la sconfitta della Roma di questa sera. La squadra di Gian Piero Gasperini, qualora avesse vinto, avrebbe fatto guadagnare punti importanti all’Italia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

