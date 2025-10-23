Rampulla applaude la Juve | Ha fatto una buona figura al Bernabeu ma ai bianconeri manca un giocatore con queste caratteristiche

Rampulla sull’orgoglio bianconero al Bernabeu: l’ex portiere elogia la prestazione ma individua i soliti problemi: serve un uomo d’ordine e una gerarchia in attacco. Una sconfitta immeritata, una prestazione che lascia ben sperare ma che evidenzia ancora una volta i limiti strutturali di questa squadra. L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, su Tmw Radio, per analizzare la prova dei bianconeri al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Per l’ex bianconero, la squadra di Igor Tudor avrebbe meritato di più, ma paga l’assenza di un regista e la confusione nella gestione degli attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rampulla applaude la Juve: «Ha fatto una buona figura al Bernabeu, ma ai bianconeri manca un giocatore con queste caratteristiche»

Argomenti simili trattati di recente

Secondo l’ex portiere bianconero Michelangelo #Rampulla, uno dei motivi delle difficoltà del club bianconero è la mancanza di passione da parte dei dirigenti. È pur vero che non è di sola passione che si vincono i campioni e che i problemi sicuramente s - facebook.com Vai su Facebook

Rampulla: "La Juve ha fatto una buona figura al Bernabeu, avesse osato qualcosa di più..." - A Tuttomercatoweb l'opinionista Michelangelo Rampulla sostiene che la Juventus non meritava la sconfitta contro il Real Madrid: "E' stata una partita combattuta, la Juve ha avuto le ... Scrive tuttojuve.com

Rampulla: "Juve, meritavi di più del pareggio. A Tudor serve tempo" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla. Segnala tuttomercatoweb.com

Rampulla lancia la Juve: «Credo che i bianconeri possano vincere a Madrid. Ci sarà l’occasione per rialzarsi dopo la sconfitta di Como» - Rampulla lancia la Juve in vista della sfida contro il Real Madrid: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere Una notte per l’orgoglio, una partita per rialzarsi. Da juventusnews24.com