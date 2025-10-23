Raid in località Fornace Via tremila metri di rame

(Pavia) In parte erano ancora avvolti sulle bobine, altri erano già interrati ma li hanno sradicati per portarli via. Un totale di circa tremila metri di cavi elettrici in rame sono stati rubati dal cantiere a Corteolona e Genzone, in località Fornace, per l’ampliamento del termovalorizzatore di A2a (nella foto). Il furto è stato denunciato martedì ai carabinieri, ma messo a segno in un arco di tempo abbastanza ampio, a partire dalla sospensione dei lavori di venerdì scorso in vista del fine settimana. L’azione di una banda di predoni di oro rosso sempre in cerca di obiettivi diversificati ma con l’unico scopo di prendere il prezioso materiale, evidentemente facile da smerciare e monetizzare presso compiacenti compratori di metalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

