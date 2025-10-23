RAI1 | NUOVO GAME TOP SECRET IN ALTERNANZA AD AFFARI TUOI SEMPRE CON DE MARTINO

L’access prime time è la vera prima serata per ascolti, impatto mediatico e incassi pubblicitari. Il tutto è certificato dai numeri che ogni sera raccolgono La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Lunedì 21 ottobre, record stagionale, 10,5 milioni di telespettatori erano sintonizzati su Rai1 e Canale 5 per seguire i game show di Gerry Scotti e Stefano De Martino. Numeri ormai d’altri tempi. Gli interessi sono immensi così come i ricavi milionari che entrano ogni giorno nelle casse Rai e Mediaset. Se l’anno scorso c’era una voragine a favore di Rai1, ora c’è un continuo e serrato testa a testa. Testa a testa che però vede, seppur di pochi punti percentuali, prevalere La Ruota di Canale 5 sui Pacchi di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1: NUOVO GAME TOP SECRET IN ALTERNANZA AD AFFARI TUOI, SEMPRE CON DE MARTINO

