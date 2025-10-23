RAI1 | NUOVO GAME TOP SECRET IN ALTERNANZA AD AFFARI TUOI SEMPRE CON DE MARTINO

Bubinoblog | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’access prime time è la vera prima serata per ascolti, impatto mediatico e incassi pubblicitari. Il tutto è certificato dai numeri che ogni sera raccolgono La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Lunedì 21 ottobre, record stagionale, 10,5 milioni di telespettatori erano sintonizzati su Rai1 e Canale 5 per seguire i game show di Gerry Scotti e Stefano De Martino. Numeri ormai d’altri tempi. Gli interessi sono immensi così come i ricavi milionari che entrano ogni giorno nelle casse Rai e Mediaset. Se l’anno scorso c’era una voragine a favore di Rai1, ora c’è un continuo e serrato testa a testa. Testa a testa che però vede, seppur di pochi punti percentuali, prevalere La Ruota di Canale 5 sui Pacchi di Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

rai1 nuovo game top secret in alternanza ad affari tuoi sempre con de martino

© Bubinoblog - RAI1: NUOVO GAME TOP SECRET IN ALTERNANZA AD AFFARI TUOI, SEMPRE CON DE MARTINO

News recenti che potrebbero piacerti

rai1 nuovo game topL'Eredità, Marco Liorni torna con un nuovo gioco e si riprende il preserale: tutte le novità - Il conduttore romano è pronto a condurre la nuova stagione del game show di Rai 1 e ribadisce: "Stiamo solo giocando". Scrive libero.it

Suzuki Jukebox: il nuovo show canoro sarà trasmesso il 18 e il 19 settembre su Rai1 - Suzuki dà il nome al nuovo programma Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, consolidando il legame tra il marchio e il mondo della musica, simbolo di energia, emozioni e condivisione. Riporta motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Rai1 Nuovo Game Top