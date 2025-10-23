Rai perché l’ufficio stampa è in rivolta per il trasferimento all’Eur

«Andare allEur? Giammai! Piuttosto mi licenzio.!». «Per carità! No, no e no.!». «Oddio, veramente, quanto mi costerà in più di benzina.? Mannaggia.!». Non si licenzierà nessuno, figuriamoci. Ma queste sono ore drammatiche per l’ ufficio stampa Rai, 25 persone tra giornalisti e amministrativi, che entro fine novembre dovranno trasferirsi nello stabile di via Alessandro Severo, il palazzone nei pressi della zona Eur, dall’altra parte della città, affittato dalla Rai per trasferire le 1200 persone che prima lavoravano in Viale Mazzini (ma la nuova location ne contiene a malapena 700), la storica sede che per almeno cinque anni resterà vuota per i lavori di smaltimento dell’amianto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

