Ragazzo investito dal treno a Trecate | una colletta per riportare la salma di Ammar in Egitto

Novaratoday.it | 23 ott 2025

Una colletta per permettere alla salma di Ammar di tornare in Egitto, dove vive la sua famiglia, per celebrare le esequie.La comunità musulmana trecatese si è mobilitata per Ammar Tamer Abdelmoneim Abdela Taha, questo il nome completo del 18enne che ha perso la vita lunedì sera nella stazione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

ragazzo investito treno trecateAmmar Tamer, di 18 anni, è il ragazzo morto investito da un treno a Trecate - TRECATE – Si chiamava Ammar Tamer Abdelmoneim Abdela Taha aveva 18 anni, viveva nel Milanese ed è morto ieri sera, investito dal treno regionale Torino- Secondo quotidianopiemontese.it

ragazzo investito treno trecateRagazzo muore investito da un treno, feriti due amici: ritardi e circolazione in tilt verso Milano - Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con cancellazioni e ritardi lunedì sera ... Lo riporta milanotoday.it

ragazzo investito treno trecateTragedia a Trecate: ragazzo muore travolto da treno. Un ferito grave, sotto choc un terzo giovane accorso prestare aiuto - Un ragazzo è deceduto sul colpo, un altro è ricoverato in gravi condizioni. Secondo ilgiorno.it

