Ragazzo di 16 anni si suicida la famiglia accusa ChatGPT | Hanno abbassato le difese

Adam Raine, 16 anni, si è tolto la vita dopo mesi di conversazioni con il chatbot. La famiglia sostiene che le modifiche alle linee guida abbiano aumentato i rischi, spingendo il ragazzo a condividere fantasie e dettagli sui tentativi precedenti di suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Hanno visto un ragazzo di 18 anni che stava per lasciarsi cadere dal ponte del Gelsomino. E subito sono intervenuti, ascoltandolo e facendolo desistere. Sono stati due giovani agenti del distretto Trevi-Campo Marzio a evitare la tragedia che si stava consuma - facebook.com Vai su Facebook

Frusinate, ragazzo di 13 anni torna da scuola e precipita dal terzo piano: condizioni gravissime https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/frusinate_ragazzino_13_anni_precipita_terzo_piano-424930608/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Ragazzo di 16 anni si suicida, la famiglia accusa ChatGPT: “Hanno abbassato le difese” - La famiglia sostiene che le modifiche alle linee guida abbiano aumentato i rischi, spingendo il ragazzo a condividere ... Scrive fanpage.it

OpenAI introduce il parental control su ChatGPT dopo il caso di un ragazzo di 16 anni morto suicida - In un post pubblicato sulla pagina ufficiale OpenAI ha spiegato che entro un mese renderà disponibili nuove ... Secondo fanpage.it

Chi era Paolo Mendico, ragazzo morto suicida a 14 anni/ Il toccante omaggio dei ballerini ad Amici 25 - Paolo Mendico, chi era il ragazzo di Latina morto suicida a 14 anni dopo essere stato vittima di bullismo: ad Amici 25 un toccante omaggio dei ballerini Paolo Mendico, chi era il ragazzo di Latina ... Riporta ilsussidiario.net