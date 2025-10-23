Ragazza trans sequestrata dalla polizia in aeroporto in Egitto | Rinchiusa per 18 ore e umiliata dagli agenti

Era in fila per il visto, quando è stata sequestrata dalla polizia dell'aeroporto per 18 ore. "Senza mangiare e senza bere, mi hanno trattato come una criminale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazza trans sequestrata dalla polizia in aeroporto in Egitto: “Rinchiusa per 18 ore e umiliata dagli agenti” - Era in fila per il visto, quando è stata sequestrata dalla polizia dell’aeroporto per 18 ore. fanpage.it scrive

