Ragazza tenta di lanciarsi nel vuoto salvata dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno evitato una tragedia. All’interno di una Struttura di Accoglienza e Integrazione (Sai) del capoluogo, una giovane ospite, di origini straniere, ha dato in escandescenze e ha manifestato la propria intenzione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

