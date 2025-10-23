Ragazza aggredita sul treno

Ha aggredito una ragazza sul treno, il capotreno ha fermato il convoglio e chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Martedì scorso i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne originario del Bangladesh, quale presunto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate ed è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso personale di stupefacenti. I militari sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Cesena a seguito di richiesta di intervento di un capotreno della linea regionale, che aveva fermato il convoglio, a seguito di un’aggressione subita da una ragazza a bordo del treno da parte di un giovane straniero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazza aggredita sul treno

