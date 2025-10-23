Raffiche di vento e mare in burrasca | scatta la nuova allerta gialla in Puglia

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un nuovo avviso di allerta “gialla” per rischio idrogeologico e idraulico, valido per la giornata di oggi (23 ottobre 2025), a partire dalle ore 18:00 e per le successive 20 ore. L'allerta riguarda l'intero territorio regionale. Secondo il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

