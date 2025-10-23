Raffica di colpi in Brianza | in appello confermata la condanna per il rapinatore Ma lui è scappato dalla comunità

Biassono (Monza Brianza), 23 Ottobre 2025 - La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per le rapine seriali notturne nelle abitazioni al 35enne sudamericano, che però nel frattempo risulta latitante perchè è scappato dalla comunità di recupero per tossicodipendenti dove aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Il 35enne è ritenuto uno della banda dei "topi" di appartamento che nel giugno dell'anno scorso aveva preso di mira le case di Biassono, con un tentativo di furto e altri due portati a termine, tra cui uno ai danni di una 83enne che stava dormendo e quello che si è trasformato in rapina in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che aveva rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

