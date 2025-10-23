Radio Onda Verde e Piana Tv insieme | nasce una nuova sinergia multimediale calabrese

Una nuova stagione per l’informazione calabrese. Sta per prendere il via una collaborazione strategica tra Radio Onda Verde di Vibo Valentia e Piana Tv, emittente della Piana di Gioia Tauro. L’intesa segna l’avvio di un progetto multimediale che unisce due storiche realtà dell’etere regionale, con l’obiettivo di ampliare la copertura informativa e potenziare la crossmedialità tra radio, televisione e web. L’accordo nasce dalla volontà dei due editori, Piero Muscari per Radio Onda Verde e Michele Cavallaro per Piana Tv, e dal lavoro condiviso dei rispettivi responsabili, Pino Scianò, direttore dell’emittente radiofonica, e Giorgio Rovere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Radio Onda Verde e Piana Tv insieme: nasce una nuova sinergia multimediale calabrese

Scopri altri approfondimenti

Al TPO in via Casarini 17/5 a Bologna sabato 25 ottobre assemblea nazionale di Rete Kurdistan Italia aperta a tutte le realtà solidali con il popolo curdo. Su Radio Onda d'Urto Tiziano Saccucci di Uiki Onlus, Ufficio Informazione Kurdistan in Italia. - facebook.com Vai su Facebook

“Premio testata giornalistica Radio Onda Verde”: i premiati (NOMI) - L’iniziativa, giunta appunto alla quarta edizione, avrà luogo in Vibo Valentia alla scesa del Gesù n. Lo riporta zoom24.it

Radio Onda Verde premia l'impegno di Misaggi, il pm De Bernardo e Pino Nano - Radio onda Verde premia i calabresi che si sono distinti nel loro lavoro, per impegno e risultati raggiunti, e lo fa in diretta durante una delle sue trasmissioni più seguite. Lo riporta rainews.it