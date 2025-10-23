Racconti al bancone | la birra delle streghe

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre il secondo appuntamento di Racconti al bancone con: “La birra delle streghe” un viaggio trasversale tra arte, storia e letteratura per scoprire cosa lega la birra alle oscure signore della notte. Una storia di emancipazione femminile ricca di sorprese e di sviluppi inaspettati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

