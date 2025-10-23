Raccolta fondi per l’ambulanza Misericordia vicina al traguardo
L’obiettivo si avvicina. La raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia di Terranuova procede speditamente e l’ultimo bilancio parla di oltre 77mila euro raccolte. Ma è una cifra destinata a salire rapidamente, grazie ad una grande mobilitazione. In alcune aziende, anche importanti, sono state organizzate iniziative interne di sostegno economico alla causa, imprenditori hanno contribuito personalmente e sono allo studio pranzi e conviviali il cui ricavato andrà alla Confraternita. Insomma, il traguardo prefissato – raggiungere i 90.000 euro entro fine anno – si fa molto concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
