L’obiettivo si avvicina. La raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia di Terranuova procede speditamente e l’ultimo bilancio parla di oltre 77mila euro raccolte. Ma è una cifra destinata a salire rapidamente, grazie ad una grande mobilitazione. In alcune aziende, anche importanti, sono state organizzate iniziative interne di sostegno economico alla causa, imprenditori hanno contribuito personalmente e sono allo studio pranzi e conviviali il cui ricavato andrà alla Confraternita. Insomma, il traguardo prefissato – raggiungere i 90.000 euro entro fine anno – si fa molto concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta fondi per l’ambulanza. Misericordia vicina al traguardo