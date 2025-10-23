Raccolta abiti usati Asia organizza la giornata del recupero
Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica che domenica prossima, 26 ottobre, dalle ore 7 alle 13,30, si terrà la prima Giornata del recupero dei rifiuti tessili e degli accessori. Come si svolgerà? In città saranno posizionate sei isole di raccolta presso le quali, attraverso delle grandi buste, potranno essere conferiti abiti, indumenti, borse, scarpe, cinture, tendaggi e tappeti. Dove saranno collocate le isole? Nel quartiere Ferrovia (via Paolo Diacono), a Pacevecchia (via Ricci, strada adiacente alla chiesa di Santa Rita), a Capodimonte (via Ciletti, area parcheggio centro Luxor), viale Mellusidegli Atlantici (area chiesa del Sacro Cuore), al rione Libertà in due punti: in piazza San Modesto e piazzale accanto alla chiesa della Santissima Addolorata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
