raccolta abiti usati asia organizza la giornata del recupero

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica che domenica prossima, 26 ottobre, dalle ore 7 alle 13,30, si terrà la prima Giornata del recupero dei rifiuti tessili e degli accessori. Come si svolgerà? In città saranno posizionate sei isole di raccolta presso le quali, attraverso delle grandi buste, potranno essere conferiti abiti, indumenti, borse, scarpe, cinture, tendaggi e tappeti.   Dove saranno collocate le isole? Nel quartiere Ferrovia (via Paolo Diacono), a Pacevecchia (via Ricci, strada adiacente alla chiesa di Santa Rita), a Capodimonte (via Ciletti, area parcheggio centro Luxor), viale Mellusidegli Atlantici (area chiesa del Sacro Cuore), al rione Libertà in due punti: in piazza San Modesto e piazzale accanto alla chiesa della Santissima Addolorata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

